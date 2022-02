“Lui se n’è andato”. Stefano De Martino ha detto no, sorprendendo i fan. E cambia tutto di nuovo (Di martedì 22 febbraio 2022) Made in Sud sta per tornare su Rai2. Dopo un anno di stop la messa in onda del programma è prevista tra marzo e aprile: si tratta di un ricco varietà fatto di comicità, risate, musica, colori e divertimento. Nell’ultima edizione è stato condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta a cui faceva da spalla Biagio Izzo con le sue incursioni comiche. Il cast è stato impreziosito dalla presenza di Lello Arena e Sal Da Vinci e da Enzo Avitabile, ospite speciale in alcune puntate. Secondo le indiscrezioni lanciate da TV Blog, il programma doveva essere condotto anche per questa stagione da Stefano De Martino, ma non era stata scelta ancora la figura femminile. In pole ci sono Lorella Boccia e Flora Canto. La prima è stata lanciata da Maria De Filippi e di recente ha condotto Venus Club su Italia 1. La seconda sarebbe ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Made in Sud sta per tornare su Rai2. Dopo un anno di stop la messa in onda del programma è prevista tra marzo e aprile: si tratta di un ricco varietà fatto di comicità, risate, musica, colori e divertimento. Nell’ultima edizione è stato condotto daDee Fatima Trotta a cui faceva da spalla Biagio Izzo con le sue incursioni comiche. Il cast è stato impreziosito dalla presenza di Lello Arena e Sal Da Vinci e da Enzo Avitabile, ospite speciale in alcune puntate. Secondo le indiscrezioni lanciate da TV Blog, il programma doveva essere condotto anche per questa stagione daDe, ma non era stata scelta ancora la figura femminile. In pole ci sono Lorella Boccia e Flora Canto. La prima è stata lanciata da Maria De Filippi e di recente ha condotto Venus Club su Italia 1. La seconda sarebbe ...

Advertising

zenzonellii : RT @crik_e_crok_: N non è che se metti metti la camicia simile a quella di m in automatico diventi bravo come lui eh - tapiocafuscanj : RT @crik_e_crok_: N non è che se metti metti la camicia simile a quella di m in automatico diventi bravo come lui eh - Soof1aaa : RT @crik_e_crok_: N non è che se metti metti la camicia simile a quella di m in automatico diventi bravo come lui eh - excuusemeliam : RT @crik_e_crok_: N non è che se metti metti la camicia simile a quella di m in automatico diventi bravo come lui eh - AyKartal4 : RT @Whitelover69: Impreca affinché gli fottiamo gli orifizi anche se non ce n'è bisogno... Io entro e lui esce, io esco e lui entra, le sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Lui n’è Non è confiscabile l'immobile donato al figlio senza prova di una sottrazione fraudolenta Altalex