Luca Palamara a Roma per presentare il nuovo libro "Lobby&Logge" (Di martedì 22 febbraio 2022) Dopo il clamoroso successo ottenuto con il suo primo libro "Il Sistema" (più di 270mila copie vendute), Luca Palamara, l'ex magistrato italiano, è stato il più giovane presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, fino al 19 settembre 2020, giorno in cui è stato il primo presidente nella storia dell'ANM ad esserne stato espulso, torna in libreria con "Lobby & Logge", secondo lavoro realizzato a quattro mani con il giornalista Alessandro Sallusti. La coppia funziona e questa volta si parla di Istituzioni e persone che mirano a infiltrarsi nel sistema-Italia. L'ex-magistrato parlerà di come esista una rete di persone che decidono se avviare indagine o affossarle, che usano la magistratura e l'informazione per regolare conti, consumare vendette, puntare obiettivi altrimenti irraggiungibili, fare affari e stabilire nomine per ...

