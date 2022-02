Love is in the Air, anticipazioni dal 26 febbraio al 4 marzo 2022: Serkan vende le sue azioni per salvare Art Life (Di martedì 22 febbraio 2022) Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 26 febbraio al 4 marzo 2022 ci svelano che il Bolat prende una decisione drastica, appena scopre il rischio fallimento dell’Art Life. Ma vediamo insieme cosa accade la prossima settimana nella soap turca Sen Cal Kapimi. Love is in the Air, anticipazioni: trama puntate dal 26 febbraio al 4 marzo 2022 Deniz si convince che Serkan provi qualcosa per lei e non esita a pressarlo con delle avances molto esplicite durante la cena. Il Bolat, esasperato, decide di abbandonare il progetto del porto. L’architetto non sa ancora che le sorti di Art Life sono compromesse, e con questa ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 22 febbraio 2022) Ledella soap turcais in The Air dal 26al 4ci svelano che il Bolat prende una decisione drastica, appena scopre il rischio fallimento dell’Art. Ma vediamo insieme cosa accade la prossima settimana nella soap turca Sen Cal Kapimi.is in the Air,: trama puntate dal 26al 4Deniz si convince cheprovi qualcosa per lei e non esita a pressarlo con delle avances molto esplicite durante la cena. Il Bolat, esasperato, decide di abbandonare il progetto del porto. L’architetto non sa ancora che le sorti di Artsono compromesse, e con questa ...

