Love is in the air, anticipazioni 23 febbraio: il segreto di Eda (Di martedì 22 febbraio 2022) anticipazioni Love is in the air: cosa succede nella prossima puntata di mercoledì 23 febbraio. Il segreto inconfessabile di Eda. Il viaggio di nozze di Eda e Serkan sta facendo riscontrare diversi problemi ai due. Le voci signora Deniz, infatti, rischiano di far sfumare l’intero progetto del porto turistico: un lavoro certosino e che ha richiesto molta dedizione da parte di Serkan e Kemal. Una volta che Eda l’ha saputo, non ha potuto fare altro che rimanerci male perché sa che Deniz vuole conquistare Serkan e portarglielo via. Eda e Serkan si baciano (via social)La giovane coppia di sposini si trova in Italia per celebrare la consacrazione del loro amore. Un viaggio che avevano progettato da tempo e che, finalmente, può avvenire dopo il matrimonio. All’epoca Kiraz non era nei loro pensieri, ma ... Leggi su vesuvius (Di martedì 22 febbraio 2022)is in the air: cosa succede nella prossima puntata di mercoledì 23. Ilinconfessabile di Eda. Il viaggio di nozze di Eda e Serkan sta facendo riscontrare diversi problemi ai due. Le voci signora Deniz, infatti, rischiano di far sfumare l’intero progetto del porto turistico: un lavoro certosino e che ha richiesto molta dedizione da parte di Serkan e Kemal. Una volta che Eda l’ha saputo, non ha potuto fare altro che rimanerci male perché sa che Deniz vuole conquistare Serkan e portarglielo via. Eda e Serkan si baciano (via social)La giovane coppia di sposini si trova in Italia per celebrare la consacrazione del loro amore. Un viaggio che avevano progettato da tempo e che, finalmente, può avvenire dopo il matrimonio. All’epoca Kiraz non era nei loro pensieri, ma ...

