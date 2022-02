Love is in the Air Anticipazioni 23 febbraio 2022: Eda costretta ad imbrogliare Serkan! (Di martedì 22 febbraio 2022) Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Le bugie di Eda portano scompiglio nel rapporto con Serkan. Leggi su comingsoon (Di martedì 22 febbraio 2022) Scopriamo cosa rivelano ledella Puntata diis in the Air in onda su Canale5. Le bugie di Eda portano scompiglio nel rapporto con Serkan.

Advertising

AmiciUfficiale : Love is in the air anche per Alex che riceve un regalo davvero speciale da Cosmary ?? #Amici21 - Atalanta_BC : Amore atalantino nell’aria ?? Buon #SanValentino ???? Nerazzurri love is in the air ?? Happy #ValentinesDay ??… - honeycobbie : tanti auguri al mio cuoricino love u sm wish you the best ?? #HBD_MOONlightBoy_KEVIN #????_???_????? - WOOK0YA : Tantissimi auguri a kev?? Mi sono avvicinata ai tbz principalmente per lui, avevo visto questo video in cui mi ci ri… - elenacostanzo__ : RT @fookinaavocados: ‘meet me in the hallway’ è stata scritta dalla band ed è la mattina dopo di ‘love you goodbye’ -