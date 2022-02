Lory Del Santo annuncia la sua partecipazione all’Isola dei Famosi insieme al fidanzato

(Di martedì 22 febbraio 2022)Dele Marco Cucolo Tra i naufraghi della sedicesima edizione dell’Isola dei, in partenza su Canale 5 da lunedì 21 marzo 2022, ci saranno ancheDele ilMarco Cucolo. A distanza di 17 anni dall’annata che l’ha vista trionfare nel reality, l’attrice è dunque pronta a rimettersi in gioco con il compagno, con cui ha una relazione da quasi un decennio. Lo riporta Nuovo Tv. “Parto con Marco però l’ho avvisato: se guarda le altre… (…) Lui non voleva partecipare. E’ terrorizzato. Non si è mai trovato a vivere in una situazione simile“ ha infatti dichiarato la Del, specificando di avere già in mente una strategia da adottare nel corso della nuova esperienza in Honduras: “Voglio essere una cellula impazzita ...

Advertising

francescog63 : @CiairoReloaded @Lory_Lucrezia Ciro, ricordo con orgoglio in Accademia Navale, in una teca, il pugnale di Luigi Dur… - Lory_SCCP : Vivere è una piccola parte del vostro cuore. L'amicizia è indispensabile alla vita. - glooit : Marco Cucolo da forfait all’Isola dei Famosi? Lory Del Santo: “È terrorizzato” leggi su Gloo… - ElisaDiGiacomo : #IsoladeiFamosi, Lory Del Santo su Marco Cucolo: “Non voleva partecipare” - RdtRadioStation : Italian Cocktail, tra poco OnAir su RDT Radio Station, tre brani della più bella musica italiana del passato, Assie… -

Ultime Notizie dalla rete : Lory Del

Tra poche settimane la nuova edizione dell'Isola dei Famosi partirà su Canale 5 e tra i concorrenti ci sono ancheSanto e Marco Cucolo, che però non è per nulla pronto. I vip della nuova edizione de L'isola dei famosi sono quasi pronti per sbarcare in Honduras, tra di loro ci sarà anche la coppia formata ...Santo ha svelato alcuni retroscena sulla partecipazione di Marco Cucolo all'Isola dei Famosi.Santo prenderà parte all'Isola dei Famosi in compagniafidanzato Marco Cucolo ma la ...Tra i naufraghi della sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi, in partenza su Canale 5 da lunedì 21 marzo 2022, ci saranno anche Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo. A distanza di 17 anni ...Lory Del Santo ha confessato che il suo fidanzato, Marco Cucolo, sarebbe terrorizzato per il suo debutto all’Isola dei Famosi. Marco Cucolo dovrebbe partecipare all’Isola dei Famosi in coppia con Lory ...