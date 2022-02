L’Onu avverte: “Il rischio di un grande conflitto è reale”. Il presidente ucraino Zelensky parla alla nazione: “Non abbiamo paura della Russia. Non cederemo niente a nessuno” (Di martedì 22 febbraio 2022) “Le prossime ore e giorni saranno critici. Il rischio di un grande conflitto è reale e deve essere prevenuto a tutti i costi”. È quanto ha detto il sottosegretario agli affari politici delL’Onu, Rosemary Dicarlo, alla riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza sull’Ucraina, assicurando “il pieno impegno del segretario generale a lavorare per una soluzione diplomatica dell’attuale crisi”. “Ci rammarichiamo anche – ha aggiunto il sottosegretario agli affari politici delL’Onu- per l’ordine di schierare truppe russe nell’Ucraina orientale, come riferito in una ‘missione di mantenimento della pace'”. “Le recenti azioni della Russia sono una violazione della sovranità e dell’integrità territoriale del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 22 febbraio 2022) “Le prossime ore e giorni saranno critici. Ildi une deve essere prevenuto a tutti i costi”. È quanto ha detto il sottosegretario agli affari politici del, Rosemary Dicarlo,riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza sull’Ucraina, assicurando “il pieno impegno del segretario generale a lavorare per una soluzione diplomatica dell’attuale crisi”. “Ci rammarichiamo anche – ha aggiunto il sottosegretario agli affari politici del- per l’ordine di schierare truppe russe nell’Ucraina orientale, come riferito in una ‘missione di mantenimentopace'”. “Le recenti azionisono una violazionesovranità e dell’integrità territoriale del ...

Advertising

fcolarieti : L’Onu avverte: “Il rischio di un grande conflitto è reale”. Il presidente ucraino Zelensky parla alla nazione: “Non… - Lanternaweb : L'Onu avverte: 'Rischio di un grande conflitto è reale'. #Donbass #RussiaUcraina - HidroRayo85 : RT @vaticannews_it: #21febbraio Servono investimenti e idee per gli agricoltori che non sono in grado di reggere l'urto dei cambiamenti cli… - ottovanz : RT @vaticannews_it: #21febbraio Servono investimenti e idee per gli agricoltori che non sono in grado di reggere l'urto dei cambiamenti cli… - akhetaton11 : RT @vaticannews_it: #21febbraio Servono investimenti e idee per gli agricoltori che non sono in grado di reggere l'urto dei cambiamenti cli… -