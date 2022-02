L’ombra del giorno, Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli nelle clip del film di Giuseppe Piccioni (Di martedì 22 febbraio 2022) Ecco tre nuove clip tratte da L’ombra del giorno, il nuovo film di Giuseppe Piccioni, con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, al cinema dal 24 febbraio L’ombra del giorno, il nuovo film di Giuseppe Piccioni, vede protagonisti Riccardo Scamarcio e la star della serie tv Baby Benedetta Porcaroli. Prodotto da Lebowski in collaborazione con Rai Cinema, il film, di cui sono state condivise tre clip, arriverà nelle italiane il 24 febbraio distribuito da 01 Distribution. Nel cast del film anche Waël ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 22 febbraio 2022) Ecco tre nuovetratte dadel, il nuovodi, con, al cinema dal 24 febbraiodel, il nuovodi, vede protagonistie la star della serie tv Baby. Prodotto da Lebowski in collaborazione con Rai Cinema, il, di cui sono state condivise tre, arriveràitaliane il 24 febbraio distribuito da 01 Distribution. Nel cast delanche Waël ...

