LOL 2, la scena censurata di Maccio Capatonda e Gianmarco Pozzoli: la vedremo in puntata? Anticipazioni (Di martedì 22 febbraio 2022) Mancano pochi giorni alla messa in onda su Prime Video della seconda stagione di Lol – Chi ride è fuori e i comici protagonisti svelano qualche anticipazione. La prima puntata è attesissima per il 24 febbraio. Dalla prima edizione torneranno, oltre a Fedez in qualità di conduttore, anche Frank Matano e Lillo, con il ruolo speciale di incursori LEGGI ANCHE : — LOL 2, Corrado Guzzanti parla della sua partecipazione al programma: cosa svela pochi giorni prima della seconda edizione Tra i comici protagonisti invece ci saranno anche Gianmarco Pozzoli e Maccio Capatonda e proprio loro si sarebbero resi protagonisti di una scena che sui social è apparsa censurata e pixelata a dovere. È stato proprio da uno dei tanti account fan della trasmissione a condividerla e la ... Leggi su funweek (Di martedì 22 febbraio 2022) Mancano pochi giorni alla messa in onda su Prime Video della seconda stagione di Lol – Chi ride è fuori e i comici protagonisti svelano qualche anticipazione. La primaè attesissima per il 24 febbraio. Dalla prima edizione torneranno, oltre a Fedez in qualità di conduttore, anche Frank Matano e Lillo, con il ruolo speciale di incursori LEGGI ANCHE : — LOL 2, Corrado Guzzanti parla della sua partecipazione al programma: cosa svela pochi giorni prima della seconda edizione Tra i comici protagonisti invece ci saranno anchee proprio loro si sarebbero resi protagonisti di unache sui social è apparsae pixelata a dovere. È stato proprio da uno dei tanti account fan della trasmissione a condividerla e la ...

Advertising

fabius10scudi : @Side73Dark Anche Mentana di persona personalmente. - colferslama : Get Ficarra e Picone a lol e Picone dura due secondi ma va benissimo così rubano tutta la scena anche uscendo subito - vodkallapescaaa : no so perchè ma appena l’ho visto pensavo fosse la scena di harry potter quella dell’ippogrifo lol - AlbertoPerinot : @DeugemoTwo Poi i prossimi passi di LS sono un'incognita. Più o meno a partire dalla metà del 2021 ha più volte pal… - kvnikuzvshi : @entroprhis CREARE UN NUOVO ACCOUNT SOLO PER VEDERE QUELLA SCENA LOL -