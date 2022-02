Lo Zecchino d’Oro cerca i nuovi solisti in Friuli Venezia Giulia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il festival della canzone per bambini dello Zecchino d’Oro riparte con i casting per la 65ª edizione, in programma il prossimo dicembre. Fino al 31 marzo, anche gli aspiranti piccoli cantanti del Friuli-Venezia Giulia potranno inviare i propri video provini sulla piattaforma web dedicata. Dal 1959 ad oggi sono stati 11 i bambini del Friuli-Venezia Giulia a salire sul palco dello Zecchino d’Oro, di cui una, Barbara Ferigo,ha interpretato un brano vincitore, Quarantaquattro gatti, nel 1968. L’ultima a rappresentare il Friuli- Venezia Giulia allo Zecchino d’Oro è stata, nel 2015 alla 58ª edizione, Dania di Casacco (UD) con il brano il ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il festival della canzone per bambini delloriparte con i casting per la 65ª edizione, in programma il prossimo dicembre. Fino al 31 marzo, anche gli aspiranti piccoli cantanti delpotranno inviare i propri video provini sulla piattaforma web dedicata. Dal 1959 ad oggi sono stati 11 i bambini dela salire sul palco dello, di cui una, Barbara Ferigo,ha interpretato un brano vincitore, Quarantaquattro gatti, nel 1968. L’ultima a rappresentare ilalloè stata, nel 2015 alla 58ª edizione, Dania di Casacco (UD) con il brano il ...

