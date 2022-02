Lo Zecchino d’Oro cerca i nuovi solisti, casting aperto in Campania: ecco come candidarsi (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl festival della canzone per bambini dello Zecchino d’Oro riparte con i casting per la 65ª edizione, in programma il prossimo dicembre. Fino al 31 marzo, anche gli aspiranti piccoli cantanti della Campania potranno inviare i propri video provini sulla piattaforma web dedicata. Dal 1959 ad oggi sono stati 50 i bambini della Campania a salire sul palco dello Zecchino d’Oro, di cui 2 hanno interpretato un brano vincitore. Le ultime a rappresentare la Campania allo Zecchino d’Oro sono state, nel 2019 alla 62ª edizione, Alessia di Roccadaspide (SA) con il brano Mettici la salsa e Marta di Casavatore (NA) con il brano L’inno del girino. Partecipare è semplice: basta scegliere dalla playlist dei ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl festival della canzone per bambini delloriparte con iper la 65ª edizione, in programma il prossimo dicembre. Fino al 31 marzo, anche gli aspiranti piccoli cantanti dellapotranno inviare i propri video provini sulla piattaforma web dedicata. Dal 1959 ad oggi sono stati 50 i bambini dellaa salire sul palco dello, di cui 2 hanno interpretato un brano vincitore. Le ultime a rappresentare laallosono state, nel 2019 alla 62ª edizione, Alessia di Roccadaspide (SA) con il brano Mettici la salsa e Marta di Casavatore (NA) con il brano L’inno del girino. Partecipare è semplice: basta scegliere dalla playlist dei ...

