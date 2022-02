Livorno, 50 gatti uccisi in 10 mesi: per indagare assunta una criminologa. Ricompensa da 5000 euro per chi denuncia i responsabili (Di martedì 22 febbraio 2022) L’ordine dei veterinari ha deciso di assumere una criminologa per studiare e capire il profilo del criminale – o dei criminali – che in 10 mesi ha ucciso 50 gatti a Livorno: tre di essi sono stati trovati con la testa mozzata per strada. Per trovare il responsabile, l’Aidaa – Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – ha aumentato da 3.000 a 5.000 euro la Ricompensa per chi collaborerà con la ricerca, individuando o denunciando i responsabili dell’uccisione dei gatti. “Sappiamo che quello delle ricompense è un metodo piuttosto crudo, ma non non vogliamo agire fuori dalla legge, anzi con questa iniziativa vogliamo invogliare la gente che sa a parlare” hanno commentato dall’Aidaa: “Non accettiamo segnalazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) L’ordine dei veterinari ha deciso di assumere unaper studiare e capire il profilo del criminale – o dei criminali – che in 10ha ucciso 50: tre di essi sono stati trovati con la testa mozzata per strada. Per trovare il responsabile, l’Aidaa – Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – ha aumentato da 3.000 a 5.000laper chi collaborerà con la ricerca, individuando ondo idell’one dei. “Sappiamo che quello delle ricompense è un metodo piuttosto crudo, ma non non vogliamo agire fuori dalla legge, anzi con questa iniziativa vogliamo invogliare la gente che sa a parlare” hanno commentato dall’Aidaa: “Non accettiamo segnalazioni ...

