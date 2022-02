Liverpool, Klopp: “Ho scoperto della sconfitta del City contro il Tottenham dall’autista” (Di martedì 22 febbraio 2022) Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa prima del recupero di Premier League di mercoledì 23 febbraio tra Liverpool e Leeds. Ha anche parlato della sconfitta del Manchester City contro il Tottenham. Di seguito le sue parole: “Stavo rientrando a casa quando erano 2-1 per il Tottenham, poi non l’ho più seguita perché ero sicuro che il City avrebbe pareggiato. Poi siamo usciti e l’autista era tutto contento. Ma per noi cambia nulla, dobbiamo pensare a vincere le nostre partite”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Jurgen, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa prima del recupero di Premier League di mercoledì 23 febbraio trae Leeds. Ha anche parlatodel Manchesteril. Di seguito le sue parole: “Stavo rientrando a casa quando erano 2-1 per il, poi non l’ho più seguita perché ero sicuro che ilavrebbe pareggiato. Poi siamo usciti e l’autista era tutto contento. Ma per noi cambia nulla, dobbiamo pensare a vincere le nostre partite”. SportFace.

