LIVE Villarreal-Juventus 0-1 | Champions League 2022 in DIRETTA | inizia il secondo tempo | dentro Bonucci

(Di martedì 22 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA51? Riscaldamento a bordocampo per le riserve del. 50? Vlahovic in fuorigioco, ilriparte. 48? MORATA! McKennie apre in area di rigore dove c’è lo spagnolo: appoggio largo senza trovare la porta. 47? Laha sostituito Alex Sandro per qualche problema fisico. Al suo posto,, rientrato dopo l’infortunio. 46?il! 21.47 Finisce il primoin vantaggio 1-0 grazie al gol di Vlahovic al primo pallone toccato in assoluto al debutto in. La ripresa, tra meno di un quarto d’ora, sempre su OA Sport! 45? Un minuto di recupero. 44? Cuadrado lancia ...

JuventusTV : Fra pochi minuti LIVE dall'Allianz Stadium parlano Mister Allegri e @AlvaroMorata ! #JuveUCL #VillarealJuve… - DiMarzio : #UCL | Poche ore a #VillarrealJuve. Incontro tra #Cherubini e l'agente di #Morata - CalcioOggi : LIVE TJ - VILLARREAL-JUVENTUS 0-1 - Comincia la ripresa, entra Bonucci per Alex Sandro - Tutto Juve - infoitsport : LIVE TJ - VILLARREAL-JUVENTUS 0-1 - La Juve crea ma non concretizza - gilnar76 : Villarreal Juve 0-1 LIVE: squillo di Morata, conclusione di poco fuori #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Villarreal

... il match valido per gli ottavi della Champions League 2021 - 2022 trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio De la Ceramica,e Juve si ...Il post partita di- Juventus, andata degli ottavi di Champions League: siamo in diretta su TwitchIl post partita di- Juventus èsu Twitch, come sempre sul canale di Calciomercato.it. Segui tutti i commenti sulla gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League dei bianconeri. CMIT TV - ...Risultati Champions League oggi, martedì 22 febbraio: diretta gol live score delle partite in programma per l’andata degli ottavi di finale.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48' MORATA! McKennie apre in area di rigore dove c'è lo spagnolo: appoggio largo senza trovare la porta. 47' La Juventus ha sostituito Alex Sandro per qualche ...