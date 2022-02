LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna perde per 7?. “Stavo bene, chapeau a Bissegger” (Di martedì 22 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA tappa DI oggi VIDEO: L’ARRIVO DI Filippo Ganna Filippo Ganna: “MI SONO SENTITO bene, chapeau A Bissegger” 13.40 La cronometro della terza frazione dell’UAE Tour è andata allo svizzero della Education First Stefan Bissegger, capace di precedere per 7” il Campione del Mondo Filippo Ganna (Ineos). In ottica classifica generale si difendono alla grande Tom Domoulin (Jumbo-Visma) e Tadej Pogacar (UAE) rispettimavente terzo e quarto quest’oggi. Grazie per aver seguito l’andamento della tappa in nostra compagnia, vi diamo appuntamento alla ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLADIVIDEO: L’ARRIVO DI: “MI SONO SENTITO” 13.40 La cronometro della terza frazione dell’UAEè andata allo svizzero della Education First Stefan, capace di precedere per 7” il Campione del Mondo(Ineos). In ottica classifica generale si difendono alla grande Tom Domoulin (Jumbo-Visma) e Tadej Pogacar (UAE) rispettimavente terzo e quarto quest’. Grazie per aver seguito l’andamento dellain nostra compagnia, vi diamo appuntamento alla ...

Advertising

infoitsport : LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Bissegger si prende cronometro e maglia, 2° Filippo Ganna a 7''. Bene… - zazoomblog : LIVE UAE Tour 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Bissegger ipoteca la cronometro 2° Filippo Ganna a 7” - #tappa… - zazoomblog : LIVE UAE Tour 2022 tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la cronometro Bissegger al comando. Ganna parte alle 12.34 -… - afisehakidanu : RT @Kuflomeye: Qual’è il ruolo di @Leonardo_live, partecipato da @MFE_GOV nei bombardamenti in #Tigray, sapendo che esportano gran parte de… - infoitsport : LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Cavendish resiste alla rimonta di Philipsen e fa sua la volata! -