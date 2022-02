LIVE/ Latina-Avellino, le formazioni ufficiali (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLe formazioni ufficiali di Latina-Avellino: Latina (3-5-2): Cardinali, De Santis, Esposito, Giorgini; Carissoni, Di Livio, Amadio, Tessiore, Teraschi; Carletti, Sane. A disp.: Ciammaruconi, Tonti, Sarzi Puttini, Celli, Palermo, Atiagli, Barberini, D’Aloia, Rossi, Jefferson, Rosseti. All.: Di Donato Avellino (3-5-2): Forte; Silvestri, Scognamiglio, Bove; Rizzo, Carriero, Aloi, Kragl, Tito; Kanoute, Plescia. A disp.: Pane, Pizzella, Murano, De Francesco, Mocanu, Maniero, Matera, Ciancio, Micovschi, Di Martino. All.: Gautieri. Arbitro: Scatena della sezione di Avezzano. Assistenti: D’Angelo della sezione di Perugia e Biffi della sezione di Treviglio. Quarto Ufficiale: Baratta della sezione di Rossano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLedi(3-5-2): Cardinali, De Santis, Esposito, Giorgini; Carissoni, Di Livio, Amadio, Tessiore, Teraschi; Carletti, Sane. A disp.: Ciammaruconi, Tonti, Sarzi Puttini, Celli, Palermo, Atiagli, Barberini, D’Aloia, Rossi, Jefferson, Rosseti. All.: Di Donato(3-5-2): Forte; Silvestri, Scognamiglio, Bove; Rizzo, Carriero, Aloi, Kragl, Tito; Kanoute, Plescia. A disp.: Pane, Pizzella, Murano, De Francesco, Mocanu, Maniero, Matera, Ciancio, Micovschi, Di Martino. All.: Gautieri. Arbitro: Scatena della sezione di Avezzano. Assistenti: D’Angelo della sezione di Perugia e Biffi della sezione di Treviglio. Quarto Ufficiale: Baratta della sezione di Rossano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** LIVE/ Latina-##Avellino, le formazioni ufficiali ** - ottopagine : Latina - Avellino, ecco dove vederla in diretta tv e live streaming #Avellino - Calciodiretta24 : Serie C, Latina - Avellino: diretta live e risultato in tempo reale - Jo_Reporter : ? | MARTEDÌ #incuffia ????? ?? #SerieC - gir. 'C', rec. 22ª giornata ? @latinacalcio ?? @usavellino1912_ ??? Stadio 'Do… - sportli26181512 : Serie C su Sky: le partite live dei recuperi della 22^ giornata: Serie C nuovamente in campo tra martedì e giovedì… -