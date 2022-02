LIVE Atletica, World Indoor Tour Torun in DIRETTA: Ponzio terzo nel peso! Sesta Larissa Iapichino. Che tempi di Bol e Tsegay! (Di martedì 22 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.43: Un errore per tutti nell’asta a 6.81 19.42: Partenza falsa 19.41: Questi i protagonisti dei 60 piani maschili: Rodgers (Usa), Cissè (Civ), Kopec (Pol), Van Gool (Ned), Hall-Thompson (Usa), Brzezinski (Pol), Slowkowski (Pol), Collins (Usa) 19.37: Nell’asta a 5.81 restano in quattro: Obiena, Broeders, Braz e Vloon 19.35: Non riesce l’impresa di battere se stessa alla etiope Tsegay che chiude i 1500 in 3’54?78, seconda prestazione mondiale all time. E’ ovviamente il record mondiale stagionale. Secondo posto per la etiope L. Hailu con 4’02?25, terzo per F. Hailu con 4’02?50 19.34: Tsegay a 2’36” ai 1000 metri. Può migliorare il record del mondo! 19.30: Ora il tentativo di record del mondo della etiope Tsegay nei 1500 donne. Al via Królik (Pol), Kazimierska (Pol), Megger (Pol), Lizakowska ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.43: Un errore per tutti nell’asta a 6.81 19.42: Partenza falsa 19.41: Questi i protagonisti dei 60 piani maschili: Rodgers (Usa), Cissè (Civ), Kopec (Pol), Van Gool (Ned), Hall-Thompson (Usa), Brzezinski (Pol), Slowkowski (Pol), Collins (Usa) 19.37: Nell’asta a 5.81 restano in quattro: Obiena, Broeders, Braz e Vloon 19.35: Non riesce l’impresa di battere se stessa alla etiope Tsegay che chiude i 1500 in 3’54?78, seconda prestazione mondiale all time. E’ ovviamente il record mondiale stagionale. Secondo posto per la etiope L. Hailu con 4’02?25,per F. Hailu con 4’02?50 19.34: Tsegay a 2’36” ai 1000 metri. Può migliorare il record del mondo! 19.30: Ora il tentativo di record del mondo della etiope Tsegay nei 1500 donne. Al via Królik (Pol), Kazimierska (Pol), Megger (Pol), Lizakowska ...

Advertising

SkySport : Atletica, Copernicus Cup a Torun. C'è anche Larissa Iapichino: dalle 18 LIVE su Sky #SkySport #Atletica… - sportli26181512 : Atletica, Copernicus Cup a Torun. Alle 18 LIVE su Sky: Oggi appuntamento con la “Copernicus Cup”, il Meeting di Tor… - infoitsport : LIVE Atletica, Lievin 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs vince ancora in 6'50! 'Non sono cambiato, voglio i Mondiali'.… - News24_it : LIVE Atletica, Lievin 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs vince ancora in 6'50! 'Non sono cambiato, voglio i Mondiali'.… - infoitsport : LIVE Atletica, Lievin 2022 in DIRETTA: 6'53 di Marcell Jacobs in batteria! Finale alle 21.30 -