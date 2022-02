LIVE Atletica, World Indoor Tour Torun in DIRETTA: Ponzio terzo nel peso! Sesta Larissa Iapichino. Bol strepitosa sui 400 (Di martedì 22 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.59: Anche l’olandese Koppelaar supera 5.61 al secondo tentativo 18.59: Tra poco la finale dei 60 ostacoli donne con Bapte (Fra), Kozak (Hun), Sedney (Gbr), Charlton (Bah), Neziri (Fin), Herman (Blr), Hurske (Fin), Wojtunik (Pol) 18.56: Nell’asta solo Broeders e Lisek superano al primo tentativo i 5.61 18.54: Dominio assoluto per l’olandese Femke Bol che con 50?64 fa segnare il primato mondiale stagionale e va ad un solo centesimo dal record personale e olandese, secondo posto per la polacca Kaczmarek con 51?15, primato personale, terzo posto per la polacca Swiety-Ersetic che non è riuscita a completare la rimonta quantomeno per il secondo posto nel rettilineo finale con 51?40 18.50: Al via nella seconda serie la polacca Swiety-Ersetic, l’olandese Bol, l’olandese Klaver e la polacca ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.59: Anche l’olandese Koppelaar supera 5.61 al secondo tentativo 18.59: Tra poco la finale dei 60 ostacoli donne con Bapte (Fra), Kozak (Hun), Sedney (Gbr), Charlton (Bah), Neziri (Fin), Herman (Blr), Hurske (Fin), Wojtunik (Pol) 18.56: Nell’asta solo Broeders e Lisek superano al primo tentativo i 5.61 18.54: Dominio assoluto per l’olandese Femke Bol che con 50?64 fa segnare il primato mondiale stagionale e va ad un solo centesimo dal record personale e olandese, secondo posto per la polacca Kaczmarek con 51?15, primato personale,posto per la polacca Swiety-Ersetic che non è riuscita a completare la rimonta quantomeno per il secondo posto nel rettilineo finale con 51?40 18.50: Al via nella seconda serie la polacca Swiety-Ersetic, l’olandese Bol, l’olandese Klaver e la polacca ...

Advertising

SkySport : Atletica, Copernicus Cup a Torun. C'è anche Larissa Iapichino: dalle 18 LIVE su Sky #SkySport #Atletica… - sportli26181512 : Atletica, Copernicus Cup a Torun. Alle 18 LIVE su Sky: Oggi appuntamento con la “Copernicus Cup”, il Meeting di Tor… - infoitsport : LIVE Atletica, Lievin 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs vince ancora in 6'50! 'Non sono cambiato, voglio i Mondiali'.… - News24_it : LIVE Atletica, Lievin 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs vince ancora in 6'50! 'Non sono cambiato, voglio i Mondiali'.… - infoitsport : LIVE Atletica, Lievin 2022 in DIRETTA: 6'53 di Marcell Jacobs in batteria! Finale alle 21.30 -