L'Inter riparte da Brozovic | domani il giorno del rinnovo?

Advertising

infoitsport : L'Inter riparte dalle geometrie di Brozovic: è fatta per il rinnovo fino al 2026, parola di Marotta - EdgarX01193587 : @AJG_Official Meglio Il Nap dell’Inter. E poi ci hanno scassato la minchia per anni entrambe. Si prendano uno scude… - chiesiriccardo : Perde la mia inter è domani si riparte con una settimana lavorativa di cacca!!! - IononDevo : @McVirga86 @NicoSpinelli8 Io credo che invece questa inter sia meno adatta al 352. O meglio avrebbe alternative ta… - crezmak : @gianninastar14 È una malattia, tante volte mi sono detto che sarebbe più 'sano' rallentare e poi invece ... domani… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter riparte

TUTTO mercato WEB

CAGLIARI - Dopo, Atalanta e Lazio le fatiche di coppa fermano anche il Napoli , salvato solo dal guizzo aereo ... Osimhen salva il Napoli Sisenza cambi e con la palla gol enorme sui ...1 - 1 21:00- Liverpool 0 - 2 CALCIO - LA LIGA 19:00 A. Madrid - Levante 0 - 1 CALCIO - SERIE B 18:30 Benevento - Ascoli 0 - 2 18:30 Crotone - Brescia 0 - 1 18:30 Frosinone - Como 1 - 2 18:30 ...Con lui è un’altra Inter: rientro migliore per ripartire”. In realtà, quello di Brozo è solo un passaggio di una strategia più grande che coinvolge l’altro connazionale: “Su Ivan Perisic, se non c’è ...Per ripartire serve resettare all'istante ... nonostante il momento di difficoltà in campionato, questa Inter non vuole abbassare le ali. Brozo sarà il compasso con cui disegnare ancora il futuro", ...