Lille-Chelsea in tv: data, orario e streaming ritorno ottavi Champions League 2021/2022 (Di martedì 22 febbraio 2022) Alle 21:00 di mercoledì 16 marzo il Chelsea farà visita al Lille nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2021/2022. Tempo di verdetti per i blues e per i campioni di Francia. La partita potrà essere seguita su Sky Sport e in streaming su Sky Go, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di questa sfida. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Alle 21:00 di mercoledì 16 marzo ilfarà visita alnel match dideglidi finale di. Tempo di verdetti per i blues e per i campioni di Francia. La partita potrà essere seguita su Sky Sport e insu Sky Go, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di questa sfida. SportFace.

Advertising

SkySport : PER LA SERIE “MAI UNA GIOIA” ?? Quando festeggi il Mondiale per club e parte l’irrigazione ? ?? Chelsea-Lille ?? LIVE… - DiMarzio : #UCL | #ChelseaLille, le formazioni ufficiali - MundoFuteb : RT @realfutebolnews: BOLA ROLANDO NO 2° TEMPO!!! ? UEFA CHAMPIONS LEAGUE ? ?????????????? Chelsea 1x0 Lille ???? - realfutebolnews : BOLA ROLANDO NO 2° TEMPO!!! ? UEFA CHAMPIONS LEAGUE ? ?????????????? Chelsea 1x0 Lille ???? - Gazzetta_it : Inizia il secondo tempo Chelsea-Lille 1-0 -