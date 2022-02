Libero Consorzio Comunale Ragusa, insediati l’Organismo per il controllo ed il nucleo di valutazione (Di martedì 22 febbraio 2022) Ragusa – insediati presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa l’Organismo per il controllo integrato di gestione e strategico ed il nucleo di valutazione. “Auguro buon lavoro ai componenti di questi importanti organismi – ha dichiarato il Commissario straordinario del LCC ibleo, Salvatore Piazza – individuati tra professionisti di livello e competenza. L’obiettivo che ci contraddistingue è quello di tutelare il buon funzionamento dell’ente provinciale sotto tutti i punti di vista, quindi contiamo molto sulla vostra collaborazione e auspichiamo un confronto continuo e proficuo. Il LCC sta attraversando una nuova fase di transizione, da quella esclusivamente commissariale a quella di gestione congiunta con l’Assemblea ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 22 febbraio 2022)presso ildiper ilintegrato di gestione e strategico ed ildi. “Auguro buon lavoro ai componenti di questi importanti organismi – ha dichiarato il Commissario straordinario del LCC ibleo, Salvatore Piazza – individuati tra professionisti di livello e competenza. L’obiettivo che ci contraddistingue è quello di tutelare il buon funzionamento dell’ente provinciale sotto tutti i punti di vista, quindi contiamo molto sulla vostra collaborazione e auspichiamo un confronto continuo e proficuo. Il LCC sta attraversando una nuova fase di transizione, da quella esclusivamente commissariale a quella di gestione congiunta con l’Assemblea ...

