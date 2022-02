L'Europa raccomanda la fine delle restrizioni ai viaggi. Il piano del Governo per riportare i turisti in Italia (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Consiglio Ue ha aggiornato le raccomandazioni relative ai viaggi non essenziali dai Paesi terzi, esortando gli Stati membri "a revocare la restrizione temporanea alle persone vaccinate con un ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Consiglio Ue ha aggiornato lezioni relative ainon essenziali dai Paesi terzi, esortando gli Stati membri "a revocare la restrizione temporanea alle persone vaccinate con un ...

Advertising

Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: L'Unione Europea raccomanda di revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'Unione per le persone… - Jorgelv52568785 : RT @Agenzia_Ansa: L'Unione Europea raccomanda di revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'Unione per le persone… - volalibera1 : RT @Agenzia_Ansa: L'Unione Europea raccomanda di revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'Unione per le persone… - Blackskorpion4 : RT @Agenzia_Ansa: L'Unione Europea raccomanda di revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'Unione per le persone… - franco_sala : RT @madforfree: Come ho detto a #PiazzaPulita Ema NON raccomanda vaccinazione booster x bambini/adolescenti ( -