L’esposizione del corpo è il campo politico in cui Giarrusso ha l’ardire di sfidare Calenda

(Di martedì 22 febbraio 2022) Fingerò di non cominciare dall’imminente mio tomo che come suo solito la realtà fa di tutto per pubblicizzare. Fingerò di cominciare da: perché vi sconvolge tanto il grasso altrui? È perché voi vi sbattete tanto per essere in forma e vi sembra inaccettabile che qualcuno se ne fotta? È perché l’altrui inchiattirsi è l’inquietante memento che potrebbe capitare anche a voi? Non è che non capisca, eh: sono consapevole che essere grassa (parlo per me, naturalmente) sia una prepotenza. È il maramaldo modo in cui una vi dice: me ne catafotto di sedurti. Il che, capisco, è snervante: come osa qualcuno non volerci piacere. E non voglio, vi giuro, fare quelle patetiche scene in cui si finge che la tv non sia immagine, Instagram non sia immagine, che nella società delle immagini sia fuori luogo commentare le immagini. Se avessi voluto prendere quella posizione foriera di cuoricini, l’avrei fatta ...