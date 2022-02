L'Eredità, serata non 'bellissima' per Alessio: 'Samira diventa maggiorenne' (Di martedì 22 febbraio 2022) Puntata effervescente quella de L'Eredità andata in onda su Rai 1 martedì 22 febbraio 2022. Alessio continua a tenere duro e, grazie alla sua preparazione, educazione e simpatia, sta riscuotendo successo tra i telespettatori. Sui social, infatti, è pieno di commenti positivi sul 18enne romano. Ed ecco che l'ennesima volta il ragazzo è tornato a disputare la Ghigliottina e lo ha fatto dopo aver lottato duramente contro una sfilza di accaniti avversari. Nell'arco della medesima puntata ci sono stati anche dei siparietti simpatici, in modo particolare durante la domanda del gioco da casa. L'Eredità, Samira rivela: 'Tra poco è il mio compleanno' Durante la rivelazione della risposta corretta alla domanda del gioco riservato agli spettatori, la professoressa Samira Lui ha rivelato che a breve sarà il suo ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 22 febbraio 2022) Puntata effervescente quella de L'andata in onda su Rai 1 martedì 22 febbraio 2022.continua a tenere duro e, grazie alla sua preparazione, educazione e simpatia, sta riscuotendo successo tra i telespettatori. Sui social, infatti, è pieno di commenti positivi sul 18enne romano. Ed ecco che l'ennesima volta il ragazzo è tornato a disputare la Ghigliottina e lo ha fatto dopo aver lottato duramente contro una sfilza di accaniti avversari. Nell'arco della medesima puntata ci sono stati anche dei siparietti simpatici, in modo particolare durante la domanda del gioco da casa. L'rivela: 'Tra poco è il mio compleanno' Durante la rivelazione della risposta corretta alla domanda del gioco riservato agli spettatori, la professoressaLui ha rivelato che a breve sarà il suo ...

Advertising

xlokialmighty : @CDamnfinecoffee io spero la facciano in prima serata così possiamo vedere le puntate intere, adesso le vediamo già… - robertaselli77 : @Emanuel23137303 Buona serata a te e buon divertimento. Spero di riuscire a vedere almeno un po' di Eredità - ryandawse : ancora piango per il cameriere anziano che ieri ha fatto l’ultima serata prima di andare in pensione, mi ha lasciat… - FedericoGielle : @fmg181 Grazie di ?? .Negli astri credo ! Per eredità leggo i tarocchi ,solo quelli Marsigliesi.Buona serata . -