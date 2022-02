Lenin citato da Putin nel suo discorso per "l'invenzione" dell'Ucraina. Ecco perché è il segnale per l'attacco (Di martedì 22 febbraio 2022) Il discorso di Putin sulla crisi Ucraina, pronunciato in diretta tv il 21 febbraio 2022, è destinato a passare alla storia. Per i toni, per l'importanza del riconoscimento delle... Leggi su ilmattino (Di martedì 22 febbraio 2022) Ildisulla crisi, pronunciato in diretta tv il 21 febbraio 2022, è destinato a passare alla storia. Per i toni, per l'importanza del riconoscimentoe...

Advertising

LFrankllin : @elio33044815 @StefanoGliozzi @marattin Ci sono fior fior di ex comunisti / ex pci + loro epigoni che, orfani dell'… - MiloMatte : È allucinante come pezzi di centrodestra possano sostenere #Putin. Ricordiamo che, nel discorso di ieri sera, il pr… - hassan_riccardo : @gadlernertweet Che analisi da idiota, quindi qualcuno avrebbe umiliato e messo alle strette la Russia? Putin ha ci… - fabturco : @baronemarco80 Ha citato Lenin. Più volte. - baronemarco80 : @amaryllide1 La BBC dice che ha citato Lenin -