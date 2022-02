"Lei si è fatta una carriera, lui mostra segni di debolezza". Rottura Blasi-Totti, indiscrezioni inquietanti sul Pupone (Di martedì 22 febbraio 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi sono da tempo in crisi, e la separazione è imminente. Nonostante i minacciosi venti di guerra sul fronte orientale, la bomba di ieri è stata questa notizia. E con ragione, perché la dissoluzione del loro matrimonio che dura da 17 anni ha una portata che va oltre il gossip, e supera in magnitudine perfino la Rottura tra Al Bano e Romina Power, che lasciò costernati i moltissimi fan di quella coppia ritenuta immortale, il simbolo stesso della beatitudine coniugale. Ecco, forse Totti e Blasi produrranno una deflagrazione ancora maggiore perché, in effetti, non hanno mai rappresentato nulla del genere. Lungi dall'armoniosa, edenica convivenza nel ridente paesino pugliese, dalla quale Al Bano e Romina facevano rapide sortite solo per cantare soavemente insieme a Sanremo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Francescoe Ilarysono da tempo in crisi, e la separazione è imminente. Nonostante i minacciosi venti di guerra sul fronte orientale, la bomba di ieri è stata questa notizia. E con ragione, perché la dissoluzione del loro matrimonio che dura da 17 anni ha una portata che va oltre il gossip, e supera in magnitudine perfino latra Al Bano e Romina Power, che lasciò costernati i moltissimi fan di quella coppia ritenuta immortale, il simbolo stesso della beatitudine coniugale. Ecco, forseprodurranno una deflagrazione ancora maggiore perché, in effetti, non hanno mai rappresentato nulla del genere. Lungi dall'armoniosa, edenica convivenza nel ridente paesino pugliese, dalla quale Al Bano e Romina facevano rapide sortite solo per cantare soavemente insieme a Sanremo ...

