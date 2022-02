Lega Serie A, il candidato Bonomi: 'Io indipendente ma amo l'Inter. Sì ai playoff e stadi nuovi. Sulla Superlega...' (Di martedì 22 febbraio 2022) E' il primo nome in lista per la successione di Paolo Dal Pino come nuovo presidente della Lega di Serie A. Parliamo di Carlo Bonomi, che... Leggi su calciomercato (Di martedì 22 febbraio 2022) E' il primo nome in lista per la successione di Paolo Dal Pino come nuovo presidente delladiA. Parliamo di Carlo, che...

Advertising

petergomezblog : Altro che Calcindustria, Carlo Bonomi bruciato sull’altare della Lega di Serie A: per il numero uno degli industria… - cmdotcom : Lega #SerieA, il candidato #Bonomi: 'Io indipendente ma amo l'#Inter. Sì ai #playoff e stadi nuovi. Sulla… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL CANDIDATO - Bonomi presidente Lega di Serie A: sì ai playoff, non contrario alla Superlega - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL CANDIDATO - Bonomi presidente Lega di Serie A: sì ai playoff, non contrario alla Superlega - LALAZIOMIA : Lega Serie A, il candidato Bonomi: 'Io indipendente ma amo l'Inter. Sì ai playoff e stadi nuovi. Sulla Superlega...' -