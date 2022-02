Lega Serie A | Bonomi | “Se percepisco ostilità | mia disponibilità cessa all’istante”

(Di martedì 22 febbraio 2022) “Sono un civil servant. Lo spirito di servizio è la mia bussola. Se la sesta industria del Paese lancia un grido d’allarme, posso tirarmi indietro?”. Queste le parole di Carlo, candidato alla presidenza delladiA, in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Il presidente di Confindustria ha poi aggiunto: “Sul mio nome ho chiesto ampia convergenza. Deve essere chiaro a tutti che è così. Altrimenti, ognuno resta a casa sua. Se i segnali disaranno più di qualcuno, la mia“. Infine, sulla sua visione, ha concluso: “C’è chi vuole gestire il calcio come un feudo personale, e chi lo vuole portare nel futuro. Bisogna imparare dallo sport professionistico per eccellenza, quello americano: anche tra i ...

LaB ha diramato le date e gli orari delle tre partite che partono dalla decima fino alla dodicesima.LaB ha stabilito il programma delle gare dalla 10ª alla 12ª giornata di ritorno dellaBKT.È stato il Consiglio di Lega di ieri mattina a delimitare il prossimo torneo ... in nazionale una settimana prima dell’inizio del torneo, motivo per cui la Serie A andrà in campo fino a domenica 13 ...Il Consiglio ha indetto per venerdì 4 marzo 2022 l’Assemblea Straordinaria della Divisione C5 per la designazione dei candidati alla carica di Presidente e del Vicepresidente Vicario della Lega ...