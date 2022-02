Lea – Un nuovo giorno: su Rai1 il terzo appuntamento con la fiction di Anna Valle. Trama e anticipazioni (Di martedì 22 febbraio 2022) Rai1 nella prima serata di martedì 22 febbraio 2022 propone un nuovo doppio episodio della fiction dal titolo di Lea – Un giorno nuovo. Nei panni della protagonista ci sarà ancora Anna Valle, con gli attori Giorgio Pasotti e Mehmet Gunsur ad interpretare i due uomini che si contendono l’infermiera in una lotta tra passato e presente. A partire dalle ore 21:30 circa saranno trasmessi i due episodi dal titolo di La Casa dei ricordi e Come eravamo. Scopri le anticipazioni della Trama. Lea – Un nuovo giorno: la terza puntata in onda su Rai1 Martedì 22 febbraio 2022 su Rai1 torna in onda la fiction che ha conquistato la gara degli ascolti nelle due ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 febbraio 2022)nella prima serata di martedì 22 febbraio 2022 propone undoppio episodio delladal titolo di Lea – Un. Nei panni della protagonista ci sarà ancora, con gli attori Giorgio Pasotti e Mehmet Gunsur ad interpretare i due uomini che si contendono l’infermiera in una lotta tra passato e presente. A partire dalle ore 21:30 circa saranno trasmessi i due episodi dal titolo di La Casa dei ricordi e Come eravamo. Scopri ledella. Lea – Un: la terza puntata in onda suMartedì 22 febbraio 2022 sutorna in onda lache ha conquistato la gara degli ascolti nelle due ...

Advertising

CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 22 Febbraio 2022: Lea un nuovo giorno, tra Villarreal vs Juventus in Champions, Stasera tutt.… - giorgiopasotti : RT @DanieleMignardi: Questa sera, in prima serata, su Rai 1 non mancate al terzo appuntamento di LEA UN NUOVO GIORNO. @giorgiopasotti @Rai… - glooit : Lea un nuovo giorno: le anticipazioni della terza puntata leggi su Gloo - statodelsud : Lea un nuovo giorno: le anticipazioni della terza puntata - Pino__Merola : Lea un nuovo giorno: le anticipazioni della terza puntata -