Lea Un Nuovo giorno stasera su Rai 1 martedì 22 febbraio 2 nuove puntate, le anticipazioni (Di martedì 22 febbraio 2022) Lea Un Nuovo giorno stasera martedì 22 febbraio su Rai 1 due puntate Lea Un Nuovo giorno è la nuova fiction di Rai 1 che prosegue stasera martedì 22 febbraio con altri 2 episodi il quinto e il sesto (su 8 per 4 serate dedicate alla fiction). A produrre la serie è Banijay Studios Italy per Rai Fiction, per tutti i dettagli sul cast e la serie, consulta la nostra scheda. Protagonista è Lea/Anna Valle, un’infermiera di pediatria che dopo un anno in aspettativa torna a Ferrara. La donna ha dovuto superare la perdita del figlio quando era incinta di 8 mesi e la fine del matrimonio con Marco/Giorgio Pasotti che l’ha tradita con una ginecologa dell’ospedale amica di Lea. Ma al ritorno all’ospedale ritroverà ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 22 febbraio 2022) Lea Un22su Rai 1 dueLea Unè la nuova fiction di Rai 1 che prosegue22con altri 2 episodi il quinto e il sesto (su 8 per 4 serate dedicate alla fiction). A produrre la serie è Banijay Studios Italy per Rai Fiction, per tutti i dettagli sul cast e la serie, consulta la nostra scheda. Protagonista è Lea/Anna Valle, un’infermiera di pediatria che dopo un anno in aspettativa torna a Ferrara. La donna ha dovuto superare la perdita del figlio quando era incinta di 8 mesi e la fine del matrimonio con Marco/Giorgio Pasotti che l’ha tradita con una ginecologa dell’ospedale amica di Lea. Ma al ritorno all’ospedale ritroverà ...

Advertising

MusicStarStaff : CS_Terzo appuntamento con la serie “Lea un nuovo giorno” - giorgiopasotti : RT @DanieleMignardi: Anna Valle e Giorgio Pasotti vi aspettano domani sera con il terzo appuntamento di LEA UN NUOVO GIORNO in prima serat… - ParliamoDiNews : Lea Un nuovo giorno anticipazioni puntata 22 febbraio: Lea Marco insieme #AnnaValle #GiorgioPasotti… - TvCircle1 : RT @DanieleMignardi: Anna Valle e Giorgio Pasotti vi aspettano domani sera con il terzo appuntamento di LEA UN NUOVO GIORNO in prima serat… - DanieleMignardi : Anna Valle e Giorgio Pasotti vi aspettano domani sera con il terzo appuntamento di LEA UN NUOVO GIORNO in prima se… -