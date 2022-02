Lea un nuovo giorno: le anticipazioni della terza puntata (Di martedì 22 febbraio 2022) Ma la storia tra Lea e Marco è davvero finita? A quanto pare no perché all'infermiera pediatrica e all'ex marito basta un inaspettato incontro nella loro casa di campagna per far scoppiare la passione e sentimenti che parevano archiviati dopo la morte del loro bambino? Comincia così la terza puntata di Lea un nuovo giorno, la serie di Rai1 con Anna Valle e Giorgio Pasotti, che continua a macinare ottimi ascolti sempre sopra i 5 milioni di spettatori. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda martedì 22 febbraio. Lea un nuovo giorno, le anticipazioni della terza puntata L’avvocato di Lea (Anna Valle) la informa che la casa di campagna che lei e Marco (Giorgio Pasotti) avevano comprato prima del ... Leggi su panorama (Di martedì 22 febbraio 2022) Ma la storia tra Lea e Marco è davvero finita? A quanto pare no perché all'infermiera pediatrica e all'ex marito basta un inaspettato incontro nella loro casa di campagna per far scoppiare la passione e sentimenti che parevano archiviati dopo la morte del loro bambino? Comincia così ladi Lea un, la serie di Rai1 con Anna Valle e Giorgio Pasotti, che continua a macinare ottimi ascolti sempre sopra i 5 milioni di spettatori. Ecco cos'accadrà nelepisodio, in onda martedì 22 febbraio. Lea un, leL’avvocato di Lea (Anna Valle) la informa che la casa di campagna che lei e Marco (Giorgio Pasotti) avevano comprato prima del ...

