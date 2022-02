Lea – Un nuovo giorno, anticipazioni ultima puntata: Lea tornerà con Marco? (Di martedì 22 febbraio 2022) Martedì 1° marzo andranno in onda gli attesissimi ultimi due episodi di Lea – Un nuovo giorno, la miniserie prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Banijay Studios Italy, con protagonisti principali Anna Valle, nei panni dell'infermiera Lea Castelli, Giorgio Pasotti, che interpreta il dottor Marco Colomba e l'attore turco Mehmet Günsür, che indossa i panni del musicista Arturo Minerva. Il successo di pubblico delle prime due serate, nella quale si sono raggiunti i 5 milioni di telespettatori, nonostante la concorrenza del calcio su Canale 5, fanno ipotizzare una seconda stagione, per il momento non ancora confermata. Lea contesa tra Arturo e Marco Nel corso degli episodi andati in onda, Lea, tornata al lavoro dopo un anno di assenza, a causa della perdita, all'ottavo mese, del bimbo che portava in grembo e la ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 22 febbraio 2022) Martedì 1° marzo andranno in onda gli attesissimi ultimi due episodi di Lea – Un, la miniserie prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Banijay Studios Italy, con protagonisti principali Anna Valle, nei panni dell'infermiera Lea Castelli, Giorgio Pasotti, che interpreta il dottorColomba e l'attore turco Mehmet Günsür, che indossa i panni del musicista Arturo Minerva. Il successo di pubblico delle prime due serate, nella quale si sono raggiunti i 5 milioni di telespettatori, nonostante la concorrenza del calcio su Canale 5, fanno ipotizzare una seconda stagione, per il momento non ancora confermata. Lea contesa tra Arturo eNel corso degli episodi andati in onda, Lea, tornata al lavoro dopo un anno di assenza, a causa della perdita, all'ottavo mese, del bimbo che portava in grembo e la ...

Advertising

zazoomblog : Lea un nuovo giorno con Anna Valle: ecco le anticipazioni del quinto e sesto episodio - #nuovo #giorno #Valle:… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Terzo appuntamento con la serie “Lea un nuovo giorno”. Con Anna Valle, Giorgio Pasotti, Mehmet Gunsur - banijaystudios : Lea è un’infermiera pediatrica che va sempre al cuore delle emozioni dei suoi pazienti. Ha un passato difficle, ma… - elipellini : RT @DanieleMignardi: Da non perdere il secondo episodio della fiction LEA UN NUOVO GIORNO! Stasera in prima serata su @RaiUno alle ore 21:… - Stasera_in_TV : RAI 1: (21:25) Lea Un nuovo giorno - La casa dei ricordi (Fiction) #StaseraInTV 22/02/2022 #PrimaSerata #leaunnuovogiorno-lacasadeiricordi -