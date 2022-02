Lea-Un nuovo giorno | anticipazioni terza puntata 22 febbraio 2022 | trama episodi | cast | repliche e streaming | quante puntate sono

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 22 febbraio 2022) Ha debuttato diverse settimane fa, ma Lea-Un, serie tv di Rai 1, sta già riscuotendo un enorme successo e le vicende dell’infermiera e del suo ex marito stanno appassionando milioni di telespettatori. Questa sera, martedì 22, andrà in onda lacon altri imperdibili: ma cosa succederà? Ci saranno colpi di scena? Lea-Un22Nel primoo dal titolo ‘La Casa dei ricordi’, l’avvocato informa Lea che la casa di campagna che lei e Marco avevano comprato prima del divorzio ha trovato degli acquirenti, ma Margo si rifiuta di venderla. In ospedale, invece, ...