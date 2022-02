Le truppe di Putin nel Donbass. Zelenski: “Non cederemo niente”. Due soldati ucraini uccisi. La Germania sospende la certificazione del gasdotto Nord Stream 2 (Di martedì 22 febbraio 2022) Nella notte si è svolta la riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazione Unite. L’Onu: rischio guerra. Mosca: aperti alla diplomazia. Il ministro della Difesa di Kiev: il Cremlino vuole resuscitare l’Urss Leggi su lastampa (Di martedì 22 febbraio 2022) Nella notte si è svolta la riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazione Unite. L’Onu: rischio guerra. Mosca: aperti alla diplomazia. Il ministro della Difesa di Kiev: il Cremlino vuole resuscitare l’Urss

