Le sentenze sullo Stato di diritto aiuteranno a costruire il futuro dell’Ue

(Di martedì 22 febbraio 2022) In dueseparate la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha respinto il 16 febbraio 2022 i ricorsi dei governi polacco e ungherese contro i meccanismi adottati dal Consiglio dell’Unione e dal Parlamento europeo nel dicembre 2020 – che legano l’attribuzione dei fondi europei, e in particolare il Next Generation Eu, al rispetto dellodi– con decisioni che rappresentano per molti versi un punto di non ritorno. L’elenco delle violazioni dellodida parte dei due governi si è ampliato nel corso degli anni e non si limita più al solo rispetto dell’indipendenza della magistratura ma coinvolge ormai aspetti fondamentali della vita democratica in Ungheria e Polonia creando una evidente discriminazione fra i cittadini di quei Paesi e l’insieme dell’Unione europea e minando ...