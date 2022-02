Le sanzioni contro la Russia dividono l'Europa: le ripercussioni e cosa potrebbe succedere in Italia (Di martedì 22 febbraio 2022) cosa vuol dire il riconoscimento di Donetsk e Lugansk?Con un discorso intriso di riferimenti neo-imperialisti, Vladimir Putin ha riconosciuto l?indipendenza delle due... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 22 febbraio 2022)vuol dire il riconoscimento di Donetsk e Lugansk?Con un discorso intriso di riferimenti neo-imperialisti, Vladimir Putin ha riconosciuto l?indipendenza delle due...

Advertising

Agenzia_Ansa : Crisi Ucraina, Biden impone il bando per gli investimenti nel Donbass. La Nato condanna: 'La decisione di Mosca ero… - MediasetTgcom24 : Crisi Ucraina, Borrell: oggi l'Ue adotterà prime sanzioni contro la Russia #ue #parigi #consigliodegliaffariesteri… - Agenzia_Ansa : La 'prima raffica di sanzioni economiche britanniche contro la Russia' sarà resa nota oggi, ha detto il premier bri… - FolBorse : Wall Street: futures Usa azzerano gran parte ribassi post Putin, si spera in sanzioni light contro Mosca - mzuppy : RT @davcarretta: ?? L’Ue entro questa sera darà il via libera a sanzioni mirate contro la Russia. Le misure sono incentrate sul Donbass. N… -