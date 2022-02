“Le ha detto che puzza!”: bordata dopo la diretta a Jessica Selassiè, di nuovo problemi d’igiene? [VIDEO] (Di martedì 22 febbraio 2022) Il problema dell’igiene personale nella casa del GF Vip e ricorrente: questa volta nel mirino c’è la Princess Jessica Selassiè. Jessica Selassiè (fonte youtube)Quest’edizione del reality targato Mediaset ha incontrato parecchi intoppi nel suo percorso. Oltre alle accuse di favoritismi dirette ad Alfonso Signorini e agli autori, nonché le sonore bocciature del pubblico per le bordate di stampo sessista e razzista, una situazione scandalosa torna costantemente alla ribalta. Si tratta di un tema piuttosto delicato: coinvolge le abitudini e la pulizia personale dei concorrenti in gara. Le prime avvisaglie del problema sono state rilevate dal pubblico fedele al canale 55, che propone la perenne diretta dalla Casa di Cinecittà. Le camere dei concorrenti, infatti, versano in uno stato di indicibile disordine ... Leggi su specialmag (Di martedì 22 febbraio 2022) Il problema dell’igiene personale nella casa del GF Vip e ricorrente: questa volta nel mirino c’è la Princess(fonte youtube)Quest’edizione del reality targato Mediaset ha incontrato parecchi intoppi nel suo percorso. Oltre alle accuse di favoritismi dirette ad Alfonso Signorini e agli autori, nonché le sonore bocciature del pubblico per le bordate di stampo sessista e razzista, una situazione scandalosa torna costantemente alla ribalta. Si tratta di un tema piuttosto delicato: coinvolge le abitudini e la pulizia personale dei concorrenti in gara. Le prime avvisaglie del problema sono state rilevate dal pubblico fedele al canale 55, che propone la perennedalla Casa di Cinecittà. Le camere dei concorrenti, infatti, versano in uno stato di indicibile disordine ...

