(Di martedì 22 febbraio 2022)– Dopo la benedizione dell’acqua, oggi, in orario pomeridiano, ci sarà quella alle mamme in attesa. Ultimi appuntamenti con le quindicidinella chiesa di San Michele arcangelo, in centro storico, a, culla di questa tradizione. Venerdì, durante la fase conclusiva dei riti che hanno preso il via lo scorso 11 febbraio, è in programma la santa messa vespertina che sarà presieduta dal vescovo della diocesi di, mons. Giuseppe La Placa. La chiesa continua ad essere aperta ogni giorno dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 20. La mattina, alle 8,15, è in programma la recita del Rosario e la lettura dell’apparizione. Alle 9 si tiene la santa messa e l’esposizione del Santissimo Sacramento sino a mezzogiorno. Il pomeriggio è ...

Advertising

LRVicenza : #Ufficiale: Christian #Maggio torna a vestire la maglia biancorossa? Il giocatore sosterrà domani le visite mediche… - forumJuventus : (TJ) 'Gatti a La Stampa: Avevo parlato già con Juric poi la chiamata della Juve, mio nonno granata dopo le visite a… - quotidianodirg : #Appuntamenti #madonnaLourdes Le 15 visite alla Madonna di Lourdes a Ragusa - theLorenzozen : RT @museiincomune: Arriva il “#Carnevale a regola d’arte” della @Sovrintendenza: nuovi appuntamenti per conoscere il nostro patrimonio dive… - naoki23230 : RT @LRVicenza: #Ufficiale: Christian #Maggio torna a vestire la maglia biancorossa? Il giocatore sosterrà domani le visite mediche per poi… -

Ultime Notizie dalla rete : visite alla

RagusaOggi

fine dello stato di emergenza, il 31 marzo, può rimanere per casi residuali, come lea malati, ma non per lavorare, prendere la pensione o un aperitivo. Non abuserei ora del Green Pass ...... ma l'obiettivo è di renderlo fruibile in un futuro prossimo conguidate. Infine, a nove ... anche quelli non immediatamente disponibilivendita. Oggi è tornata a nuova vita con spazi ancora ...Dal 26 febbraio al 1 marzo 2022 si festeggia il Carnevale anche al Palazzo Reale di Napoli con un Ballo a Corte in costume che comprende anche una bella visita guidata, sempre con figuranti in costume ...Dalle prime visite agli esami di laboratorio, dalle protesi per i disabili alle consulenze genetiche, dalle diagnosi e terapie per i tumori agli screening neonatali, dalle cure dentali alla ...