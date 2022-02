Lazio | Zecchino d’Oro cerca nuovi piccoli talenti solisti

(Di martedì 22 febbraio 2022). Il festival della canzone per i piccini più famoso di sempre apre nuovamente le porte alla selezioni deicanori. Riparte, infatti, il casting per la la 65ª edizione, che verrà trasmessa a partire dal prossimo dicembre. C’è tempo fino al 31 marzo anche per iaspiranti della Regioneper poter inviare i propri video provini tramite la piattaforma web dedicata, che potrete trovare QUI. Icanori delIl festival vanta una storia lunghissima, come molti di voi ricorderanno, e dal 1959 ad oggi sono stati almeno 50 i bambini dela salire sul palco dello. Tra questi, 4 hanno poi interpretato un brano vincitore ...

Zecchino d'Oro. Il festival della canzone per i piccini più ... C'è tempo fino al 31 marzo anche per i piccoli aspiranti della Regione Lazio per poter inviare i propri video provini tramite la ...Il festival della canzone per bambini dello Zecchino d'Oro riparte con i casting per la 65ª edizione, in programma il prossimo dicembre. Fino al 31 marzo, anche gli aspiranti piccoli cantanti del ...