Lazio | assenze pesanti contro il Porto | due big non ci saranno!

La Lazio cercherà l'impresa con il Porto, cercando di ribaltare il 2-1 all'andata dei Portoghesi. Ma servirà una partita perfetta per i biancoazzurri, sia per l'osticità degli avversari, sia per le pesantissime assenze di Pedro, infortunato, e Zaccagni, squalificato. Sembra invece che ci sarà Immobile, ma in versione "part-time", poichè avrà solo un allenamento sulle gambe, stando a quanto riportato da Il Messaggero. Lazio, Infortuni, ZaccagniPiove sul bagnato e, Maurizio Sarri, sarà chiamato a creare dentro i suoi giocatori un grande senso battagliero, oltre che la miglior disposizione tecnico-tattica in campo, ovviamente. L'allenatore toscano dovrà fare all-in su Felipe Anderson parso, finalmente, in ottima condizione nell'ultimo match contro l'Udinese.

