Lazio, Acerbi c’è e Immobile ci prova (Di martedì 22 febbraio 2022) Una buona notizia e mezzo, abbastanza per far sorridere Sarri. L’infermeria biancoceleste inizia a svuotarsi. Ieri, dopo un mese e mezzo, si è rivisto in campo Acerbi. Si è allenatore coi compagni dopo il lungo stop dovuto ad una ricaduta dell’infortunio che lo aveva colpito a dicembre. Il difensore ha finalmente smaltito il problema ed è a disposizione di Sarri. Giovedì con il Porto all’Olimpico, nella gara di ritorno valida per i playoff di Europa League, Acerbi ci sarà. Da capire però se Sarri lo schiererà dal primo minuto. In sua assenza la coppia Luiz Felipe-Patric si è mossa bene. La Lazio, almeno in campionato, ha subito poco e sembra finalmente aver recepito le richieste del mister. Forse per questo Sarri opterà per la coppia che da un mese e mezzo ha saputo dare risposte importante. Più probabile che il ritorno di ... Leggi su italiasera (Di martedì 22 febbraio 2022) Una buona notizia e mezzo, abbastanza per far sorridere Sarri. L’infermeria biancoceleste inizia a svuotarsi. Ieri, dopo un mese e mezzo, si è rivisto in campo. Si è allenatore coi compagni dopo il lungo stop dovuto ad una ricaduta dell’infortunio che lo aveva colpito a dicembre. Il difensore ha finalmente smaltito il problema ed è a disposizione di Sarri. Giovedì con il Porto all’Olimpico, nella gara di ritorno valida per i playoff di Europa League,ci sarà. Da capire però se Sarri lo schiererà dal primo minuto. In sua assenza la coppia Luiz Felipe-Patric si è mossa bene. La, almeno in campionato, ha subito poco e sembra finalmente aver recepito le richieste del mister. Forse per questo Sarri opterà per la coppia che da un mese e mezzo ha saputo dare risposte importante. Più probabile che il ritorno di ...

Advertising

italiaserait : Lazio, Acerbi c’è e Immobile ci prova - Noibiancocelest : Lazio – Porto: Acerbi è pronto a riprendersi la Lazio - infoitsport : Lazio, report infortuni verso il Porto: torna Acerbi, Immobile in forse e Pedro out - CalcioPillole : #Sarri contro il #Porto avrà gli uomini contati. - radiosei : Verso Lazio-Porto, Sarri a caccia della rimonta con i soliti problemi in attacco (Immobile si ma non al meglio, Ped… -