Lavoro e bollette in cima alle preoccupazioni degli italiani

A due anni dall'inizio della pandemia, in cima alle preoccupazioni degli italiani non c'è più il Covid 19. Ma il Lavoro e il caro bollette. Lo rivela un sondaggio presentato sulla Stampa da Alessandra Ghisleri. Non è un caso – spiega – che il premier Mario Draghi, impegnato a fronteggiare un momento di importante transizione, perda il 4,3% nell'indice di fiducia nell'arco di 20 giorni passando dal 52,1% al 47,8%. Interrogando i cittadini sulle priorità su cui vorrebbero il governo in prima linea compaiono al primo posto il Lavoro e l'occupazione (20%), seguiti dal "caro bollette". Se a questo si sommano l'indicazione dell'inflazione generale (7,6%) e la necessità di sanare il gap del carovita per i cittadini maggiormente in difficoltà ...

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro bollette La guida di Esquire alla psicoterapia per maschi riluttanti ... la maggior parte degli uomini ha affermato di essere disposta a ritagliarsi del tempo dal lavoro ... Il caso restante è uno psicologo con lo studio vuoto e le bollette che si accumulano nella posta... e ...

Mentre Putin benediva il Donbass, la Cina sanzionava il warfare Usa. Guerra totale ...mortali già compiuti dal governo per trovare 8 miliardi per gli aiuti contro il caro - bollette ...ogni giorno centinaia di migliaia di persone in forma gratuita e finanziando il nostro lavoro solo con ...

Lavoro e bollette, le nuove paure degli italiani La Stampa Lampade a led nelle scuole Il Comune di Montemurlo combatte il caro energia e riduce le bollette delle scuole percorrendo la strada ... di illuminazione e alla sostituzione delle lampade. Si tratta di un lavoro importante anche ...

Bolletta di 2mila euro a una giovane coppia con neonata Non si è mai lamentato nessuno del mio lavoro, sia chiaro”. Con la bolletta che scade il prossimo 8 marzo ieri Gabriele si è recato allo sportello dell’azienda che eroga il gas. E lì si è reso conto ...

