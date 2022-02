Latino già alle scuole medie, Bianchi dice sì: “I collegi dei docenti possono deliberare. Sarebbe un’opportunità per gli studenti” (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Ministro dell'Istruzione frena sulla possibilità di intervenire a livello normativo per reintrodurre il Latino alle scuole secondarie di primo grado ma "suggerisce" la strada dell'approvazione tramite collegi docenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Ministro dell'Istruzione frena sulla possibilità di intervenire a livello normativo per reintrodurre ilsecondarie di primo grado ma "suggerisce" la strada dell'approvazione tramite. L'articolo .

elmygirlfriend : io che vedo che la prof di latino ha assegnato 2 versioni per domani vs io che mi rendo conto che una l'ho già fatta - TV7Benevento : **Scuola: Bianchi, 'sì a latino già in scuole medie, aiuta a capire mondo contemporaneo'** -…

