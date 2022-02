Latina. Abusi sessuali sulla figlia e botte alla moglie: arrestato 55enne (Di martedì 22 febbraio 2022) Avrebbe abusato della figlia minorenne, toccandola nelle parti intime, quando era ancora minorenne. Ma lei, che viveva in uno stato di paura e soggezione nei confronti del genitore, non aveva mai denunciato nulla. L’occasione si è presentata giovedì scorso, quando i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina hanno bussato alla sua porta. La lite familiare e l’intervento dei carabinieri Le grida provenienti dall’appartamento avevano infatti allertato i vicini di casa, preoccupati nel sentire la moglie dell’uomo, F.E., 55enne di Latina, urlare e chiedere aiuto. All’interno dell’appartamento una discussione si era trasformata in una lite, in cui il 55enne ancora una volta stava prevaricando sulla consorte: prima l’ha picchiata, le ha lanciato contro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 febbraio 2022) Avrebbe abusato dellaminorenne, toccandola nelle parti intime, quando era ancora minorenne. Ma lei, che viveva in uno stato di paura e soggezione nei confronti del genitore, non aveva mai denunciato nulla. L’occasione si è presentata giovedì scorso, quando i Carabinieri del Comando Provinciale dihanno bussatosua porta. La lite familiare e l’intervento dei carabinieri Le grida provenienti dall’appartamento avevano infatti allertato i vicini di casa, preoccupati nel sentire ladell’uomo, F.E.,di, urlare e chiedere aiuto. All’interno dell’appartamento una discussione si era trasformata in una lite, in cui ilancora una volta stava prevaricandoconsorte: prima l’ha picchiata, le ha lanciato contro ...

