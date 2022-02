L’amica geniale: Margherita Mazzucco, ecco come ha utilizzato i suoi soldi (Di martedì 22 febbraio 2022) dopo il successo clamoroso della serie Rai. Il successo e le soddisfazioni della Mazzucco.Da più di tre anni L’amica geniale, tratta dai libri di successo di Elena Ferrante, è una delle serie di punta di Rai 1; le vicende hanno rapito milioni e milioni di telespettatori e reso celebri le due protagoniste, interpretate da Gaia Girace e Margherita Mazzucco. In una recente intervista, proprio quest’ultima ha parlato di come la sua vita sia cambiata dopo il successo della fiction, e degli sfizi che ha potuto togliersi grazie ai soldi guadagnati. L’amica geniale, come Margherita Mazzucco ha utilizzato i soldi guadagnati La vita della ... Leggi su formatonews (Di martedì 22 febbraio 2022) dopo il successo clamoroso della serie Rai. Il successo e le soddisfazioni della.Da più di tre anni, tratta dai libri di successo di Elena Ferrante, è una delle serie di punta di Rai 1; le vicende hanno rapito milioni e milioni di telespettatori e reso celebri le due protagoniste, interpretate da Gaia Girace e. In una recente intervista, proprio quest’ultima ha parlato dila sua vita sia cambiata dopo il successo della fiction, e degli sfizi che ha potuto togliersi grazie aiguadagnati.haguadagnati La vita della ...

Advertising

valigiablu : L’amica geniale: andare oltre l’idea del ‘romanzo rosa’ | @giusi4n4 - FedericaeEdo : RT @sallycanwaitt: Quest’esigenza di dire chi tra Lila ed Elena è la brava e chi la cattiva, non l’ho mai capita, per me sono entrambe pers… - inmyplaaaace : Tutte le volte che guardo l'amica geniale di sera poi di notte dormo malissimo - dar10_g : L'amica geniale è una serie pazzesca che riesce a trasmettere la stessa magia dei libri. Il vero valore aggiunto p… - dar10_g : Ubriacarsi il lunedì sera da soli con un Dolcetto d'Alba di dubbia provenienza mentre guardo l'amica geniale in str… -