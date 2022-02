L’alternanza scuola-lavoro va difesa (Di martedì 22 febbraio 2022) Gli eventi delle ultime settimane hanno portato agli onori della cronaca il tema delL’alternanza scuola-lavoro, innescando un moto di protesta contro tale istituto, colpevole di non tutelare adeguatamente gli studenti interessati anche e soprattutto sotto il profilo della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. A ben vedere, il dibattito sulL’alternanza scuola-lavoro e sul sistema duale di apprendimento che ne è sorto si sta rilevando da più parti fuorviante e strumentale: non è L’alternanza scuola-lavoro la colpevole dei ben noti accadimenti – senza dubbio da condannare – ma l’assenza di una adeguata cultura della sicurezza. Non è dato comprendere, pertanto, come i moti di protesta si siano rivolti ad un istituto che, ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 22 febbraio 2022) Gli eventi delle ultime settimane hanno portato agli onori della cronaca il tema del, innescando un moto di protesta contro tale istituto, colpevole di non tutelare adeguatamente gli studenti interessati anche e soprattutto sotto il profilo della salute e sicurezza sul luogo di. A ben vedere, il dibattito sule sul sistema duale di apprendimento che ne è sorto si sta rilevando da più parti fuorviante e strumentale: non èla colpevole dei ben noti accadimenti – senza dubbio da condannare – ma l’assenza di una adeguata cultura della sicurezza. Non è dato comprendere, pertanto, come i moti di protesta si siano rivolti ad un istituto che, ...

