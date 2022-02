L'allarme degli esperti, l'Italia rischia l'esclusione dalla ricerca clinica europea (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute)() - "L'Italia rischia di perdere il nuovo treno della ricerca clinica che è già partito il 31 gennaio scorso, con l'entrata in vigore del 'clinical Trial Information System' (Ctis), il portale unico europeo per le sperimentazioni". E' l'allarme lanciato dalla Federazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi (Foce). Il Ctis, ricorda la Federazione, è stato istituito dal Regolamento europeo 536 del 2014, stabilendo regole uniformi per armonizzare il processo di valutazione e autorizzazione di uno studio clinico condotto in più Stati membri. Una vera e propria rivoluzione, che mira ad attrarre più risorse per la ricerca in Europa. Ma l'Italia non si è ancora adeguata come richiesto dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute)() - "L'di perdere il nuovo treno dellache è già partito il 31 gennaio scorso, con l'entrata in vigore del 'l Trial Information System' (Ctis), il portale unico europeo per le sperimentazioni". E' l'lanciatoFederazioneoncologi, cardiologi ed ematologi (Foce). Il Ctis, ricorda la Federazione, è stato istituito dal Regolamento europeo 536 del 2014, stabilendo regole uniformi per armonizzare il processo di valutazione e autorizzazione di uno studio clinico condotto in più Stati membri. Una vera e propria rivoluzione, che mira ad attrarre più risorse per lain Europa. Ma l'non si è ancora adeguata come richiesto dal ...

