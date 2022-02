La WWE non l’abbandonerai mai (Di martedì 22 febbraio 2022) Li ho letti i vostri commenti dopo Elimination Chamber. Li capisco anche. Ora passerò per il solito “fanboy di federazione X che non è la WWE”. Dopo tutto il titolo è un pochino provocatorio. Ma i pensieri sulla federazione dei McMahon li scrivo su questo sito dal lontano 2007, non ho mai evitato di lodarla quando c’era da farlo e mai smesso di criticarla quando c’era da farlo. La mia difficoltà nell’entrare in sintonia con la WWE però è dettata dal fatto che non voglio solo divertirmi, ma nel farlo non voglio essere preso in giro. Da 20 anni, spesso, la WWE fa un attentato all’intelligenza umana del fan, accanito o occasionale che sia. E i numeri, gli incassi, dicono che hanno ragione loro. Perché? Perché, alla fin fine, il fan non abbandona mai davvero il loro prodotto. Ecco perché non credo a nessuno di quelli che si sono lamentati di Elimination Chamber, Royal Rumble, ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 22 febbraio 2022) Li ho letti i vostri commenti dopo Elimination Chamber. Li capisco anche. Ora passerò per il solito “fanboy di federazione X che non è la WWE”. Dopo tutto il titolo è un pochino provocatorio. Ma i pensieri sulla federazione dei McMahon li scrivo su questo sito dal lontano 2007, non ho mai evitato di lodarla quando c’era da farlo e mai smesso di criticarla quando c’era da farlo. La mia difficoltà nell’entrare in sintonia con la WWE però è dettata dal fatto che non voglio solo divertirmi, ma nel farlo non voglio essere preso in giro. Da 20 anni, spesso, la WWE fa un attentato all’intelligenza umana del fan, accanito o occasionale che sia. E i numeri, gli incassi, dicono che hanno ragione loro. Perché? Perché, alla fin fine, il fan non abbandona mai davvero il loro prodotto. Ecco perché non credo a nessuno di quelli che si sono lamentati di Elimination Chamber, Royal Rumble, ...

