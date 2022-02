La tv di stato russa dà la colpa alla regina Elisabetta per la guerra in Ucraina: «Vuole distrarre dagli scandali di corte» (Di martedì 22 febbraio 2022) Fin dove si può spingere la disinformazione russa? Evidentemente ben oltre i confini di ogni più evidente ragionevolezza, se la tv di stato di Mosca, Rossiya-1, riesce a far passare la narrazione sulla guerra tra Russia e Ucraina come un tentativo di forzare la mano da parte della 95enne regina Elisabetta, accusata di spingere sull’acceleratore per favorire un conflitto e così distrarre dagli scandali di corte, come l’accordo legale trovato dal principe Andrea dopo un’accusa di aggressione sessuale e i dubbi flussi di denaro relativi alla fondazione benefica del principe Carlo. LEGGI ANCHE > Il fact-checking sul discorso di Putin che ha definito l’Ucraina una «invenzione di Lenin» ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 22 febbraio 2022) Fin dove si può spingere la disinformazione? Evidentemente ben oltre i confini di ogni più evidente ragionevolezza, se la tv didi Mosca, Rossiya-1, riesce a far passare la narrazione sullatra Russia ecome un tentativo di forzare la mano da parte della 95enne, accusata di spingere sull’acceleratore per favorire un conflitto e cosìdi, come l’accordo legale trovato dal principe Andrea dopo un’accusa di aggressione sessuale e i dubbi flussi di denaro relativifondazione benefica del principe Carlo. LEGGI ANCHE > Il fact-checking sul discorso di Putin che ha definito l’una «invenzione di Lenin» ...

