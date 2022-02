La Turris si ritrova al cospetto di Zeman | tris corallino al Foggia

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Dopo cinque sconfitte consecutive lariparte e lo fa aldeldi. I corallini sino e rifilano unai satanelli, staccandoli in classifica. Un successo sul quale è ben visibile la firma di Santaniello. L’attaccante di origini partenopea sblocca l’incontro dopo appena dieci minuti e concede il bis a un passo dall’intervallo. Nel mezzo il momentaneo pareggio delrealizzato da Garofalo. Nella ripresa la formazione di Caneo non si disunisce, piazzando il colpo del ko poco dopo la mezz’ora con Leonetti. Una vittoria che permette alladi ripartire e sabato si andrà a caccia di conferme nella trasferta di ...

QUI" Caneo dovrà fare a meno degli squalificati Longo e Manzi, oltre agli infortunati Finardi e Esempio, maDi Nunzio, che ha scontato il turno di squalifica. Il tecnico Caneo ...Lo Stadio Amerigo Liguori si prepara per accogliere un nuovo impegno casalingo delladi ... Mister CaneoDi Nunzio che andrà subito a prendersi il posto nel pacchetto arretrato, si ferma ...Il tridente (Turris): Giannone inventa, Santaniello (due volte) e Leonetti finalizzano. Serata di grazia per il tre tenori dell'attacco di Caneo che ritrova i gol ed i tre punti. Se il centravanti ...Doppietta per l'attaccante ex Avellino, in rete anche l'ala biancorossa: al Liguori è tris per gli uomini di Caneo che ritrovano i tre punti dopo un periodo complicato ...